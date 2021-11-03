В Управлении ЗАГС Москвы сообщили, что более 20 пар собрались пожениться 31 декабря

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3 ноября 2021, 09:41

фото: pixabay.com

В Москве более 20 пар планируют пожениться и официально в ЗАГСе оформить отношения 31 декабря, накануне Нового года. В Управлении столичного ЗАГС рассказали, что в двух Дворцах бракосочетания Москвы, которые будут открыты 31 декабря, на данный момент занято около 40% мест.

И наблюдается повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате.

Как отметили специалисты в беседе с RT, всего за последние 10 лет в канун Нового года в Москве поженились около трех тысяч пар. Самое большое количество пар (более 600) заключило брак накануне Нового года в 2011 году. Популярным годом для заключения брака 31 декабря стал и 2019 год — более 500 пар пожелали расписаться в этот день.

В Управлении ЗАГС Москвы отметили также, что в последнее время красивые даты пользуются большей популярностью среди молодожёнов, чем бракосочетание в канун Нового года. Так на дату 22.02.2022 подано уже более 300 заявлений, во Дворцах бракосочетания заняты практически все места.

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