В России создали устройство, проверяющее QR-коды о вакцинации против COVID-19

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3 ноября 2021, 09:41 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские специалисты разработали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших новой коронавирусной инфекцией, которое работает на базе искусственного интеллекта. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе компании Addreality.

«Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры … Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест»,- пояснили в организации.

Собеседники уточнили, что устройство состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Отмечается, что помимо функции считывания QR-кодов, в нем можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов. При этом эксперты заверили, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные людей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам.

В ближайшее время такие устройства могут появиться в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года посетителям хабаровского аэропорта на входе необходимо будет предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса. Кроме того, 85 российских регионов ввели систему QR-кодов в тех или иных общественных местах, заведениях.

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