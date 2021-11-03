Кинолог Владимир Голубев посоветовал россиянам в нерабочие дни заняться со своей собакой дог-йогой и фрисби

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3 ноября 2021, 08:59

фото: pixabay.com

Занятия с любимой домашней собакой упражнениями дог-фрисби, дог-йога и другие помогут россиянам поддержать форму и даже похудеть хозяину в условиях закрытия фитнес-центров и спортзалов в нерабочие дни. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев пояснил, что собака может быть не только надежным другом человека, но и прекрасным тренером.

Как отметил кинолог, занимаясь спортом с собакой, можно не только с удовольствием проводить время, лучше узнаете своего домашнего питомца, но и укрепить свой иммунитет и улучшить физическую форму. Голубев рекомендует - простое бросание мяча на улице собаке может укрепить сердечно-сосудистую систему ее владельца,- сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Про другие занятия он рассказал: дог-йога - это партнерская йога, некоторые упражнения выполняются с участием собак. Крупные собаки служат опорой своему хозяину, а небольшие питомцы могут выполнять роль утяжелителей для рук и ног. Каникросс - это легкоатлетический кросс в паре с собакой. Для этого необходимо обучать собаку бегу с партнером, и приобрести необходимое снаряжение. Любителям можно попробовать бег с собакой на обычном поводке. Можно присмотреться к аджилити, дог-фрисби.

Нерабочие дни в России объявлены из-за ситуации с COVID-19 c 30 октября по 7 ноября с возможностью продления.

Кстати, коронавирус «боится» движений.

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