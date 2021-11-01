Латвийский врач Янис Петронис: коронавирус «боится» движений

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1 ноября 2021, 20:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Ситуация с коронавирусом в Латвии, увы, сложная и непонятная. С каждым днем все больше и больше больных заполняют больницы. Это тогда, когда совсем туго. Но есть же инфицированные, которые переносят коронавирус в легкой форме.

Можно ли переболеть коронавирусом дома? Можно, как показывает практика многих людей. А как и чем лечиться дома?

Специально для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» комментарии латвийского врача, экс-директора 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:

«Могу сказать, что в первую очередь следует пройти курс вакцинации. Это обязательно. Я переболел сам вирусом и привился позже. Состояние тяжелое… Конечно, есть те, которые легко переносят, но это просто «рулетка». Точно могу сказать, что следует пить, пить, пить больше воды, морсов, чая. Есть, конечно, сложно будет, а вот пить, конечно, нужно. Непременно следует подумать о своих легких, дыхании: например, спать лучше на животе. И делать дыхательные упражнения: наберите (сколько можете) воздуха в легкие и медленно выдыхайте. Это поможет вашим легким. Желательно выходить на улицу и дышать… Там, где вы одни, чтобы не заражать. Это нужно. Нужно двигаться, хоть немного. Коронавирус боится свежего воздуха и движений. Если температура больше 38, то тогда следует ее сбивать -жаропонижающими. Но главное – вакцинация!»

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