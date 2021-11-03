Смерш. Сцена встречи.

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 09:43 Александр Ульянов

Фото: pinterest.com

Теперь часто сетуют: смерш-смерш, такие-сякие… Но у нас тоже всяких забавных случаев хватало, пускай, и с учетом, так сказать, военной специфики... Вот, например, что произошло однажды летом сорок четвертого, когда наша воинская часть стояла близ небольшого прибалтийского городка, где лесные массивы начинались что называется за околицей…



Ночной извозчик.



«Повадилcя однажды к нам из-за линии фронта, один и тот же самолет-шпион Цеппелина чуть ли ни каждую ночь забрасывать своих диверсантов. В такие минуты, заслышав гул незваного гостя, мы кидались к своей видавшей виды «полуторке» и неслись на ней в чащу. А пока добирались по густым зарослям к месту выброса парашютистов, тех уже и след простывал. Так называемые лесные братья выводили их в безопасные места одними известными им тропами…

Какие только ловушки ни расставлял начальник нашего управления СМЕРШ Железняков «птенцам» Шелленберга, какие только препятствия ни устраивал и «обитателям» леса - а уж поверьте мне на слово, голова у полковника Железнякова очень даже работала на этот счет - однако наступала ночь, и снова - гул в небе… А со штаба фронта – депеша за депешей, депеша - за депешей неслись требования немедленно принять меры «по недопущению проникновения в наш тыл вражеских диверсантов», и периодически отправлялись проверяющие, с тем, чтобы уже по итогам проверки строго спросить с «виновных».



Но Железняков духом не падал, и каждый раз придумывал что-то новое, способное хоть как-то усложнить черную работу лазутчикам. Иногда это срабатывало, иногда – не очень. А однажды так сработало, что...



А дело было так, вызывает он как-то меня к себе в кабинет и говорит:



- Нужен боец для самодеятельного концерта в штабе фронта с интересным художественным номером. К ним скоро англо-американская делегация прибывает - обговаривать детали открытия второго фронта, вот штабные и собирают таланты со всех близлежащих подразделений для культурной программы этого мероприятия.



- Нет в моем оперативном отделении,- прямо отвечаю ему,- солистов балета. – Только проверенные в боевых операциях спецагенты.



Однако Железнякову на это мое довольно самоуверенное оправдание собственной прижимистости ответных слов, как говорится, было не занимать.



- Настоящий агент, старлей, - это и швец, и жнец и на дуде игрец,- помахал он мне указательным пальцем.



«Опа!.. - неожиданно осенило меня. - А пускай плотник Обухов и отправляется к ним,- ему все равно в нашем отделении особо-то уже и делать-то нечего».



- Хотя есть один парень рукастый,- уже вслух отвечаю полковнику. - Его из стройбата прикомандировали к нам блиндажи секретные в лесу устанавливать. – Он и швец, и жнец и на плотницких инструментах большой игрец. Я его все равно уже собрался обратно в стройбат отправлять, а то уже и в самоволки похаживать стал, Ромео, кхе-кхе…



- Пришли мне его сегодня,- как-то даже поспешно бросил мне начальник управления СМЕРШ.





ЧП в отделении.



В общем, отправился я в свое отделение, а Обухова там уже и нет. И никто не знает, куда подевался, хотя не числился в этот день ни в рабочем наряде, ни на специальном задании... И на спортивной площадке его не оказалось, где он почти каждый день, едва улучит минутку, до самозабвения метал в дощатую цель всякие столярно-плотницкие принадлежности, причем, кстати, иной раз такие кренделя выписывал с теми же стамесками, даже у меня дух захватывало…



Помнится, с оперативниками в тот день всю округу вдоль и поперек прочесали, но так и не нашли Обухова. А когда позднее разыскники сообщили мне информацию одного местного жителя о том, что видел, дескать, он похожего бойца на одном хуторе, любезничал на опушке леса с молодой хуторянкой, у меня и появилась мысль, пойти к Железнякову и отозвать кандидатуру Обухова. А то этот артист еще и в штабе фронта выкинет какую-нибудь фортель.



К счастью, пока я раздумывал, Обухов явился ко мне еще до полуночи...



- Ну и где вас носило, товарищ рядовой, все это время? – строго у него спрашиваю.



- Уточнял место дислокации нового блиндажа, товарищ старший лейтенант,- бесстыже заявляет мне этот ходок.



- И хуторянка, наверное, помогала? – эдак ехидненько поддеваю.



- Уже пронюхали,- невесело пробурчал он. – Значит теперь точно не оставите насовсем в СМЕРШЕ…



- Ну, ты и мечтатель, Обухов, - удивленно всплеснул я руками. – Да тебя наоборот надо поскорее убирать отсюда, пока не угодил под суд.



- Да вы меня просто не любите, товарищ старший лейтенант,- с обидой в голосе произнес Обухов.



- Сходи, лучше, к начальнику управления СМЕРШ с таким заявлением – может быть, он полюбит… Он тебя сегодня еще днем требовал подослать к нему: собирался отправить в штаб фронта с художественным номером для самодеятельного концерта: у них там важные гости ожидаются. Куда отправит сейчас, даже представить страшно… В общем, давай поскорее – он обычно до полуночи в кабинете задерживается.



- А что сказать, если спросит о причине задержки? – наконец, уже виновато пробормотал Обухов. – Оно ведь и вам тоже влететь может…



- Скажи, что по моему заданию собирал компромат на родного дядю своей крали: сегодня выяснилось, что тот с лесной бандой якшается… Да не забудь потом доложить мне.



- Есть доложить,- козырнул Обухов.



Когда он вернулся, я первым делом поинтересовался:



- Ну, как полковник?



- Полюбил,- как-то странно заулыбался Обухов. – Завтра подбросит аж до самого штаба фронта на своей «Эмке».



- Ничего не спрашивал обо мне?..



- Сказал, что потом сам вызовет.





«Железные аргументы».



Вызвал меня Железняков к себе уже только дней через пять или семь после отъезда Обухова из части, и бросил каким-то непонятным казенным тоном:



- У меня появилась для тебя громкая новость о твоем Обухове, товарищ старший лейтенант.



- Небось, какую-нибудь фортель и на штабной сцене выкинул? - сразу насторожился я.



- Там-то, как раз, с фортелями у него все нормально прошло,- успокоил меня полковник,- а вот по-над лесом нашего района – да, выкинул...



- То есть, по-над каким еще по-над лесом? – не совсем понял я витиеватой командирской мысли.



- А вот по-над тем лесом, по-над каким чужой самолет захватил – вместе с двумя пилотами и одним пассажиром,- совсем уже запутал меня Железняков.



- Зачем? – ахнул в ответ я. - Вы же сами подбросили его до штаба фронта на своей «Эмке».

- Ну, да, вместе с деревянной мишенью и целым набором железных аргументов.



- Что еще за аргументы?.. Стамески, что ли?



- Они самые – для демонстрации мастерства Обухова.



- Нельзя ли подробнее и об этом, Михал Иваныч?



- Ну, ладно-ладно, старлей, давай без лишних подробностей. - отмахнулся от меня полковник. - Скажу только, что не было в штабе никаких англо-американцев, а была операция по захвату самолета-шпиона, который зачастил в наш район…



- Но как Обухову удалось справиться с невыполнимой задачей? – все равно ничего не понял я из этого объяснения.



- И об этом пока тоже нельзя, - сказал как отрезал начальник СМЕРША. – Могу только подчеркнуть, что этот твой плотник очень вовремя был прикомандирован к твоему отделению из своего доблестного стройбата. И особенно вовремя у него случился роман с племянницей того самого проводника, который давно и плотно с нами сотрудничает. Он же и урегулировал все формальности, якобы с переброской Обухова в Цеппелин по легенде влюбленного перебежчика. А чтобы все выглядело еще более правдоподобно, было решено вместе с Обуховым отправить на задание и племянницу проводника… Ну, а когда самолет стал набирать высоту, Обухов чуть привстал со своего места и с двух метров пронзил стамеской датчик маслопровода. Пилоты были настолько ошарашены происходящим, что не оказали ни малейшего сопротивления.



Обухов сунул одному карту местности этого района и ткнул пальцем в квадрат, в котором располагался секретный аэродром штаба фронта.



«Ферштеен?» – спросил он.



«Ферштеен»,- ответил пилот.



- А концерт состоялся? – спросил я.



- Нет, вместо него была сцена встречи,- с удовлетворением произнес Железняков. – Но об этом тоже потом.







Смерш. Сцена встречи.



Позднее я все же уговорил Железнякова вспомнить для истории уже и о деталях той фантастической операции.



- И все же задуманное могло легко и не состояться,- откровенно признался он. - Причем буквально из-за одной мелочи… Дело в том, что еще в первых наметках этой операции, я показал племяннице, в порядке, так сказать, очередности, практически всех лучших агентов нашего управления на главную роль в сцене возможного захвата немецкого летательного аппарата, с одним из которых ей предстояло сыграть роль влюбленной в дезертира советской армии девушку, добровольно отбывающую с ним в Цеппелин. Однако «на смотринах», ни один жених «невесте» почему-то не приглянулся. Первый якобы «неотесанный», второй наоборот чересчур умный, третий – хитрый, да и все остальные тоже «ущербные»… У меня уже и претендентов не оставалось к тому времени, которых можно было бы с уверенностью выставить перед ней… Да и никак не мог толком определить причины такой капризности дамы – парни-то все, как на подбор… Но и приказать – тоже было нельзя.



- Н-да, действительно, - ситуация,- сочувствующе я покачал головой. – Но каким ужом вы все же вывернулись из нее?



- Именно во время того ночного визита Обухова, и после того, как я узнал о его дружбе с этой красавицей, у меня и зародилась идея выставить и его перед комиссией, среди прочих претендентов на главную роль в этой операции,- откровенно поделился со мной козырем Железняков.



- Ну и как проходило этот «концерт»? - с нетерпением хотелось мне узнать результат этой оперативной комбинации задумки.



- Я согласна,- сразу ответила девушка, едва в кабинет вошел Обухов. – С гордой усмешкой бросил в мою сторону полковник СМЕРШ.

- Великолепно! – воскликнул я. – А набор «железных аргументов» для демонстрации мастерства плотника штабистам понадобился?

- Нет, поверили сцене встречи. Сказали, так не сыграл бы и Станиславский…

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