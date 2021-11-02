Госдума: полис ОМС можно будет получить в виде штрих-кода на телефоне

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2 ноября 2021, 21:18 Источник: Дума ТВ

QR-код, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Госдума приняла в первом чтении проект закона, направленный на цифровизацию обязательного медицинского страхования. Среди прочего предусматривается, что полис ОМС можно будет получить в виде штрих-кода.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что получить такой полис сможет любой желающий. Чтобы заменить бумажный или пластиковый документ на цифровой, нужно будет прийти в свою страховую компанию. «Пока такой вариант. Может, придут к тому, что все будет дистанционно. Это сделать нетрудно»,- сказал Хубезов.

При этом менять старый полис на «цифру» необязательно. «Кто хочет, может получить на пластиковой карте, кто хочет, может — на телефон в виде штрих-кода. Он может прийти в любое учреждение, показать телефон со штрих-кодом и получить всю необходимую помощь»,- рассказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что до конца 2022 г. в трех регионах России могут ввести электронный внутренний паспорт, который тоже можно будет использовать в виде QR-кода.

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