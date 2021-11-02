Facebook больше не будет распознавать лица на фото и видео пользователей

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2 ноября 2021, 20:39 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Facebook решил прекратить работу системы распознавания лиц на фото и видео. Данные более чем миллиарда пользователей, которые использовала система, будут удалены.

«Мы прекращаем работу системы распознавания лиц в Facebook. Люди, которые соглашались на ее использование, больше не будут автоматически определяться на фото и видео. Мы удалим индивидуальные шаблоны для распознавания лиц более чем миллиарда людей»,- говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте компании Meta, в которую входит Facebook.

К системе распознавания лиц в соцсети с недоверием относились многие пользователи. Они считали, что с ее помощью Facebook собирает и хранит биометрические данные.

В начале октября портал Privacy Affairs сообщил об утечке личных данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook.

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