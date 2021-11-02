В Общественной палате Ленобласти предложили запретить анонимный доступ в интернет, сославшись при этом на Европу

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2 ноября 2021, 18:25 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров написал письмо главе Минцифры с предложением запретить анонимный доступ в интернет. По мнению Петрова, для выхода в Сеть, пользователь должен предоставить оператору «минимальный объем личных данных».

Как считает автор письма, в последние годы в России возросла значимость соцсетей, и это требует нововведений, которые помогут навести порядок в интернете. При этом Петров ссылается на опыт Европы.

«В частности, прошу Вас рассмотреть вопрос о запрещении свободного доступа в интернет путем беспроводного соединения без предоставления пользователем минимального объема личных данных оператору - подобная система аутентификации уже успешно действует в странах Европы, где давно не существует привычных нам публичных «открытых сетей», обеспечивающих доступ в интернет без введения пароля и личной информации», - говорится в письме.

Чтобы избавиться от анонимности в интернете, Петров предлагает верификацию профиля в соцсетях проходить на базе портала Госуслуг. «Такая мера сможет... обеспечить более уважительное и осторожное отношение к законам со стороны пользователей», - считает автор.

Напомним, утечки личных данных, которые сообщают о себе пользователи Сети, случаются регулярно. Так, недавно стало известно, что данные полутора миллиарда пользователей Facebook выставлены на продажу на черном рынке.

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