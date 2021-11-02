В Псковской области намерены оставить систему QR-кодов даже в новогодние праздники

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2 ноября 2021, 17:41 Источник: РБК

COVID-19, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Власти Псковской области намерены оставить систему QR-кодов даже в новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал губернатор Михаил Ведерников. Это первый российский регион, в котором собираются прибегнуть к таким мерам.

«QR-коды останутся. Возможно, практика QR-кодов будет расширена и спроецируется еще на какие-то другие сферы экономики. Мы постараемся сделать так, чтобы у нас все работало, но с соблюдением, конечно, тех требований, которые выставляет Роспотребнадзор»,— сказал Ведерников.

Губернатор сообщил также, что в области пока не планируют продлевать режим нерабочих дней - власти примут решение, исходя из ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе. Сейчас QR-коды здесь требуют для прохода в рестораны и кафе, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-клубы.

Ранее сообщалось, что три региона России рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.

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