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Выставка в Москве вызвала переполох в Риге

, 13:07

Выставка в Москве вызвала переполох в Риге

Министерство иностранных дел Латвии и Служба государственной безопасности этой балтийской республики сделали заявления относительно открытой в Москве фондом «Историческая память» выставки «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм».

Напомним, что мы недавно сообщали об этой выставке в Общественной Палате России в Москве. Организатор мероприятия Исторический фонд «Историческая память» обобщил все известные факты героизации нацизма, русофобии и преследования свободы слова и журналистов – в основном русских, в Латвии, Литве и Эстонии. Закрыты очень многие ресурсы на русском языке, цензура и штрафы за нелояльность – обычная практика. 15 русских журналистов в Латвии ждут суда. По совпадению ли, но именно в дни проведения выставки в Москве к реальному тюремному сроку в Риге был приговорен журналист Юрий Алексеев – русский и оппозиционный. Его адвокат Имма Янсоне заявила, что ни одна из трех уголовных статей обвинения ее подзащитного не была доказана, но он осужден в стиле «хайли лайкли». Политические репрессии русских в странах Балтии давно становятся нормой, хотя власти этих стран в глазах Европы стремятся позиционировать себя как либералов-максималистов.   

Латвийские дипломаты обвинили российских историков в… ведении информационной кампании против Латвии. Работники латвийского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом ежедневной газеты «Независимая утренняя газета» (Neatkarīgā rīta avīze) отметили, что «зачастую такие или подобные провокационные акции и мероприятия приурочены к знаменательным для Латвии и других стран Балтии событиям».

Выставка в Москве вызвала переполох в Риге

Представители же Службы государственной безопасности Латвии еще более категоричны. «Эта выставка считается еще одним мероприятием информационного воздействия Кремля, направленным на содействие российской общественной поддержке правящего режима, одновременно вызывающим недоверие к Европейскому Союзу и НАТО, к которым присоединились страны Балтии. Выставка также используется для распространения других традиционных посылов кремлевской пропаганды, таких как якобы господствующая в странах Балтии русофобия, возрождение нацизма и постоянные нарушения прав русских», - заявили они.

Сгустить краски решил и колумнист газеты Имантс Виксне, написав статью про данную выставку в стиле знаменитой фразы бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола «Русские идут!»

Виксне, усматривающий везде и всюду «руку Москвы», на этот раз провел широкие аналогии между данной выставкой и крымской весной.

«Смысл этой примитивной лжи – настроить российскую и белорусскую публику в пользу осуществляемой Кремлем политики в странах Балтии. Благодаря аналогичной пропаганде о возрождении нацизма на Украине, присоединение Крыма получило широкую поддержку российского общества. Соотечественники в опасности! Скорее всего, они бы и не моргнули, если бы Кремль задумал откусить кусок Прибалтики. Просто в отличие от Украины – странами Балтии Путин может и поперхнуться. Из-за присутствия НАТО», - пишет Виксне.

Кстати, это уже не первый раз, когда он пытается охотиться на ведьм, проводя аналогии между событиями в Латвии и на Украине. Так, в сентябре этого года латвийский пропагандист пытался сравнить рижан, недовольных учениями в городе со стрельбой, с нелояльными киевской власти жителями Украины, которые, по словам журналиста, «вредили украинской армии».

Как мы ранее сообщали, в Общественной палате Российской Федерации выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм» была приурочена к 30-летнему юбилею обретения Латвией, Литвой и Эстонией государственной независимости. Фальшивая независимость и эрзац-свобода эта ваша демократия, господа прибалты…

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