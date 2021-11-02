Выставка в Москве вызвала переполох в Риге

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2 ноября 2021, 13:07

Министерство иностранных дел Латвии и Служба государственной безопасности этой балтийской республики сделали заявления относительно открытой в Москве фондом «Историческая память» выставки «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм».



Напомним, что мы недавно сообщали об этой выставке в Общественной Палате России в Москве. Организатор мероприятия Исторический фонд «Историческая память» обобщил все известные факты героизации нацизма, русофобии и преследования свободы слова и журналистов – в основном русских, в Латвии, Литве и Эстонии. Закрыты очень многие ресурсы на русском языке, цензура и штрафы за нелояльность – обычная практика. 15 русских журналистов в Латвии ждут суда. По совпадению ли, но именно в дни проведения выставки в Москве к реальному тюремному сроку в Риге был приговорен журналист Юрий Алексеев – русский и оппозиционный. Его адвокат Имма Янсоне заявила, что ни одна из трех уголовных статей обвинения ее подзащитного не была доказана, но он осужден в стиле «хайли лайкли». Политические репрессии русских в странах Балтии давно становятся нормой, хотя власти этих стран в глазах Европы стремятся позиционировать себя как либералов-максималистов.



Латвийские дипломаты обвинили российских историков в… ведении информационной кампании против Латвии. Работники латвийского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом ежедневной газеты «Независимая утренняя газета» (Neatkarīgā rīta avīze) отметили, что «зачастую такие или подобные провокационные акции и мероприятия приурочены к знаменательным для Латвии и других стран Балтии событиям».





Представители же Службы государственной безопасности Латвии еще более категоричны. «Эта выставка считается еще одним мероприятием информационного воздействия Кремля, направленным на содействие российской общественной поддержке правящего режима, одновременно вызывающим недоверие к Европейскому Союзу и НАТО, к которым присоединились страны Балтии. Выставка также используется для распространения других традиционных посылов кремлевской пропаганды, таких как якобы господствующая в странах Балтии русофобия, возрождение нацизма и постоянные нарушения прав русских», - заявили они.



Сгустить краски решил и колумнист газеты Имантс Виксне, написав статью про данную выставку в стиле знаменитой фразы бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола «Русские идут!»



Виксне, усматривающий везде и всюду «руку Москвы», на этот раз провел широкие аналогии между данной выставкой и крымской весной.



«Смысл этой примитивной лжи – настроить российскую и белорусскую публику в пользу осуществляемой Кремлем политики в странах Балтии. Благодаря аналогичной пропаганде о возрождении нацизма на Украине, присоединение Крыма получило широкую поддержку российского общества. Соотечественники в опасности! Скорее всего, они бы и не моргнули, если бы Кремль задумал откусить кусок Прибалтики. Просто в отличие от Украины – странами Балтии Путин может и поперхнуться. Из-за присутствия НАТО», - пишет Виксне.



Кстати, это уже не первый раз, когда он пытается охотиться на ведьм, проводя аналогии между событиями в Латвии и на Украине. Так, в сентябре этого года латвийский пропагандист пытался сравнить рижан, недовольных учениями в городе со стрельбой, с нелояльными киевской власти жителями Украины, которые, по словам журналиста, «вредили украинской армии».



Как мы ранее сообщали, в Общественной палате Российской Федерации выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм» была приурочена к 30-летнему юбилею обретения Латвией, Литвой и Эстонией государственной независимости. Фальшивая независимость и эрзац-свобода эта ваша демократия, господа прибалты…

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