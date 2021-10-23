Нацизм в Прибалтике: цифры и факты

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23 октября 2021, 19:46

Спустя 30 лет после провозглашения независимости прибалтийскими республиками Латвия, Литва и Эстония зарекомендовали себя в Европейском союзе и НАТО как основные производители и экспортеры нацистской идеологии. Социалистический интернационализм очень быстро сменился на легитимный пещерный национализм, ставший фундаментом государственной идеологии Литвы, Латвии и Эстонии.



В Общественной палате Российской Федерации 26 октября 2021 года в 11.00 часов открывается выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм». Это мероприятие приурочено к 30-летию обретения Латвией, Литвой и Эстонией государственной независимости. Впрочем, эти республики, входившие в состав Советского Союза, вступили в новый геополитический союз, став уже в мае 2004 года членами Европейского Союза и Североатлантического альянса.



Не стоит рассуждать о сомнительной ценности обмена государственного суверенитета периода 1991-2004 гг. на жесткое внешнее западное управление; в конечном счете, это уже завершившийся виток политики глобального неоколониализма XXI века. Объективно, многие слабые лимитрофные юрисдикции не могут, не желают и не способны вести успешно собственную независимую политику, а предпочли прислониться к сильным и более успешным внешним партнерам. Резко сменив вектор управления на директивность Брюсселя и Вашингтона, прибалтийские страны полностью отказались от прежней социалистической идеологии интернационализма. Одна страна, один народ и парламентаризм, зависящий от западного партнерства – это главный тренд развития юрисдикций Прибалтики. Так прибалтийский национализм, часто принимающий формы неонацизма, включая расизм, к сожалению, оказался узаконенной государственной нормой.



Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», член комиссии по мониторингу и разрешению конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, указывает на системные преследования людей в регионе Прибалтики. Вопреки попыткам официальных прибалтийских властей представить 30-летие независимости как «историю успеха», в реальности эти государства не могут рассматриваться как благополучные демократические страны.



Систематическое преследование политических оппонентов действующих режимов, цензура и запрещение деятельности независимых СМИ, распространение в обществе неонацистских настроений, получающих поддержку властей – все это стало частью государственного имиджа стран Прибалтики. В Латвии и Эстонии с 1991 года узаконен институт массового безгражданства – сотни тысяч жителей, даже родившиеся в Риге или Таллине до 1991 года или появившиеся на свет позже, были после распада СССР лишены гражданства. В Латвии сегодня около 220 тысяч жителей со статусом «негражданин», в Эстонии – 145 тысяч.



Политические преследования в Прибалтике стали обыденностью: после запрета деятельности коммунистической партии и табуирования идеологии коммунизма на длительные сроки тюремного заключения осуждены первый секретарь Компартии Латвии и председатель горисполкома Риги Алфред Рубикс; в Литве осужден первый секретарь КПЛ Миколас Бурокявичюс. По различным политическим статьям были осуждены или сейчас ожидают суда латвийские русские активисты, как профессор Александр Гапоненко, учитель-филолог Александр Филей, журналист Юрий Алексеев, правозащитник Александр Гильман и многие другие. ДГБ Литвы арестовало русского депутата самоуправления г. Клайпеда Вячеслава Титова, долгое время в тюрьме провел политик-социалист Альгирдас Палецкис. Эстонский правозащитник Сергей Середенко, ставший жертвой преследований политической полиции «капо», сейчас находится в тюрьме.



Преследования «оппозиционеров, диссидентов и нелояльных инакомыслящих – врагов демократии» тщательно скрываются и преуменьшаются прибалтийскими властями. Обыденностью в Литве, Латвии и Эстонии стало объявление «персонами нон-грата» российских журналистов, политологов, историков и артистов; к настоящему времени более полусотни граждан России по политическим причинам лишены возможности въехать в страны Прибалтики. Выставка «30 лет независимости Прибалтики» отражает эти постыдные для современной Европы факты.



Работа выставки «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм» продлится до 29 октября 2021 года.

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