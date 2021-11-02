Как руководство предприятий мотивирует сотрудников прививаться от COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2021, 11:17 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Решению о вакцинации способствует личный пример, уверен генеральный директор ОАО «Челябинский механический завод» Петр Вагин.

Глава предприятия рассказал, что ЧМЗ одним из первых среди промышленных предприятий города предложил персоналу бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочный пункт на территории завода работает с февраля 2021 года, в нем могут вакцинироваться сотрудники предприятия и их родные.

«Я сам вакцинировался здесь же, в заводском здравпункте, одним из первых, уже прошел ревакцинацию. Думаю, именно личный пример руководства порой может помочь принять решение о вакцинации другим сотрудникам», — пояснил Петр Вагин.

Добавим, что в Челябинской области развернуты прививочные пункты. Адреса и время их работы «Аргументы Недели» сообщали ранее. Самый крупный пункт расположен в Челябинске на базе Дворца спорта «Юность». С 10 до 20 часов ежедневно там работают 20 мобильных бригад.

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