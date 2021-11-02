531 человек заболел и 29 умерли от ковида за сутки в Челябинской области

Всего на сегодняшний день с коронавирусом находятся на больничном 15,5 тысяч южноуральцев.
В то время как антипрививочники воюют в социальных сетях с пропрививочниками, заболеваемость в Челябинской области неумолимо растет. В сегодняшней суточной статистике минздрава – 531 новый случай ковида, заболели в том числе четыре школьника. 29 человек скончались, не справившись с заразой.
Всего по области болеет сегодня COVID-19 15 573 человека.
А нерабочая неделя продолжается, и продолжают свою работу прививочные пункты. Если ситуация не изменится к лучшему до 7 ноября, сроки локдауна могут продлить.
Вплоть до 7 ноября можно привиться здесь:
Челябинск:
- Дворец спорта «Юность», с 10:00 до 20:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75 с 12:00 - 20:00
- ТК «КС» с 14:00 - 20:00
- Магазин «Пятёрочка», ул. Салютная, 11 с 14:00 - 19:00
- ТРК «Алмаз» 2, 3 ноября с 14:00 - 18:00, 4 - 7 ноября с 14:00 - 20:00.
Магнитогорск:
- ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00
- ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00
- ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00
- ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00.
Миасс:
- Администрация города с 12:00 - 17:00
Златоуст:
- Автовокзал с 1 по 5 ноября с 9:00 - 14:00, 6 и 7 ноября с 10:00 - 15:00
- ТРК «Агат» с 13:00 - 19:00
Кыштым:
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- ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00
Круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
- ГКБ № 8, ул. Горького 18
- ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5
- ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.
Миасс:
- Городская больница №3 с 19:00 - 22:00
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приёмный покой
Сатка, Касли, Катав-Ивановск, село Миасское, Варна, село Октябрьское, Увелка, Агаповка, Куса, Нязепетровск, Кизильское, Аргаяш:
- Районная больница, приёмный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой
Карабаш, Верхний Уфалей, Карталы:
- Городская больница, приёмный покой
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Чебаркуль:
- Областная больница, приёмное отделение
Коркино:
- Городская больница №1, травмпункт
- Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения
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