531 человек заболел и 29 умерли от ковида за сутки в Челябинской области

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2 ноября 2021, 09:45 Анна Семенова

Вакцинироваться можно в нерабочую неделю. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Всего на сегодняшний день с коронавирусом находятся на больничном 15,5 тысяч южноуральцев.

В то время как антипрививочники воюют в социальных сетях с пропрививочниками, заболеваемость в Челябинской области неумолимо растет. В сегодняшней суточной статистике минздрава – 531 новый случай ковида, заболели в том числе четыре школьника. 29 человек скончались, не справившись с заразой.

Всего по области болеет сегодня COVID-19 15 573 человека.

А нерабочая неделя продолжается, и продолжают свою работу прививочные пункты. Если ситуация не изменится к лучшему до 7 ноября, сроки локдауна могут продлить.

Вплоть до 7 ноября можно привиться здесь:

Челябинск:

Дворец спорта «Юность», с 10:00 до 20:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Братьев Кашириных, 75 с 12:00 - 20:00

ТК «КС» с 14:00 - 20:00

Магазин «Пятёрочка», ул. Салютная, 11 с 14:00 - 19:00

ТРК «Алмаз» 2, 3 ноября с 14:00 - 18:00, 4 - 7 ноября с 14:00 - 20:00.

Магнитогорск:

ТРК «Гостиный двор» с 12:00 - 20:00

ТРК «Континент» с 12:00 - 20:00

ТРК «Семейный парк» с 12:00 - 20:00

ТЦ «Лента» с 12:00 - 20:00

ТК «Джаз Молл» с 12:00 - 20:00.

Миасс:

Администрация города с 12:00 - 17:00

Златоуст:

Автовокзал с 1 по 5 ноября с 9:00 - 14:00, 6 и 7 ноября с 10:00 - 15:00

ТРК «Агат» с 13:00 - 19:00

Кыштым:

ТК «Радуга» с 12:00 - 20:00

Круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск:

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8, ул. Горького 18

ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

Миасс:

Городская больница №3 с 19:00 - 22:00

Магнитогорск:

ГБ № 1, приёмный покой

Сатка, Касли, Катав-Ивановск, село Миасское, Варна, село Октябрьское, Увелка, Агаповка, Куса, Нязепетровск, Кизильское, Аргаяш:

Районная больница, приёмный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

Карабаш, Верхний Уфалей, Карталы:

Городская больница, приёмный покой

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Чебаркуль:

Областная больница, приёмное отделение

Коркино:

Городская больница №1, травмпункт

Городская больница №2, приёмный покой инфекционного отделения

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