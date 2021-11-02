Волгоградцы производят мусора меньше, чем средний россиянин

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2 ноября 2021, 11:06 Георгий ЛОМОВ

Количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления

Эксперты компании SuperJob провели опрос жителей 16 российских городов-миллионников по поводу доступности для горожан товаров и услуг. Волгоград, в числе дорогих для жизни городов, оказался на шестом месте.



Волгоград, где выборка опроса предполагала учесть мнение 500 человек, большинством голосов – 52% признал дороговизну жизни. Жители ответили, что обременительными для себя больше всего считают услуги ЖКХ, затем – продукты питания, на третьем месте – одежда, обувь, техника. А вот бензин, медицинские, бытовые услуги, досуг и развлечения считают дорогими в меньшей степени.

Другое исследование - аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое проведено на основании данных Росстата, показало, что Волгоградская область попала в число регионов, где средний горожанин оставил после себя меньшее количество мусора в сравнении со среднероссийским. За 2020-й год этот показатель составил 264,7 килограмм.

На среднего российского горожанина приходится 453,4 кг бытового мусора, причем в зависимости от региона разница доходит до шести раз. Первое место по этому показателю заняла Сахалинская область (1,2 тонны ТКО на горожанина), за ней следуют Тульская область и Севастополь (по 1 тонне на горожанина), Магаданская область (956,6 кг), Ингушетия (937,2 кг), Воронежская область (856,2 кг), Крым (782,5 кг), Московская область (744,8 кг), Камчатский край (725,8 кг) и Хакасия (651,3 кг).

«Накопление бытового мусора в российских регионах, помимо очевидной взаимосвязи с численностью населения, статистически связано с уровнем доходов и расходов жителей, а также с безработицей: чем обеспеченнее местное население, тем больше его траты и чем выше занятость, тем, как правило, больше ТКО образуется на конкретной территории. Иначе говоря, количество мусора зависит от благосостояния людей и уровня потребления. Поэтому крайне важно, чтобы рост доходов населения не сопровождался линейным увеличением и общей массы отходов, ведь переработать весь объем ТКО не удается даже странам с развитой мусорной отраслью. России вслед за передовыми экономиками предстоит пересматривать модель производства и потребления товаров массового спроса. Для российских магазинов характерны многослойные упаковки, а с ростом онлайн-торговли в городах количество разного рода обертки стало еще больше. К доставленной еде обычно прилагается комплект одноразовых столовых приборов, совсем не обязательных при заказе на дом. Разумное сокращение ненужного потребителю пластика может существенно снизить производство мусора в городах без ущерба для потребительских качеств товаров», - отмечает FinExpertiza.

Цифра мусора, который оставляет после себя среднестатистический житель нашего региона - 264,7 килограмм в год, интересна не сама по себе и даже не в сопоставлении со среднероссийской цифрой. А в сравнении с тарифом, установленным Администрацией Волгоградской области. Тариф предполагает, что норма накопления ТКО на одного человека - 420 килограмм. С моральной обидой, что нас считают засранцами, ещё можно было бы как-то справиться, но то, что мы за это ещё и переплачиваем – не забудем, не простим.

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