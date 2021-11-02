Более 25% граждан России прошли вакцинацию от гриппа

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2 ноября 2021, 09:48 Источник: ТАСС

термометр, pixabay.com

Более 38,2 миллиона человек, или 26,2 процента от всего населения России в этом сезоне сделали прививку от гриппа. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в РФ фиксируется увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре зарегистрированных респираторных заболеваний.

В Роспотребнадзоре отметили, что превышение порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в основном выявляется среди взрослых и детей от семи до четырнадцати лет. Известно также, что эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены к настоящему моменту в 57 российских регионах.

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