Минздрав одобрил одновременную вакцинацию

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27 октября 2021, 11:45 Источник: РИА Новости

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Минздрав России одобрил одновременную вакцинацию «Спутником Лайт» и препаратом против гриппа. Как утверждается, иммунитет при этом не страдает.

В инструкции к «Спутнику Лайт», опубликованной в госреестре лекарственных средств, говорится, что в экспериментах при одновременном введении с ним противогриппозной вакцины снижения иммуногенности обоих препаратов не происходит.

До этого Минздрав уже одобрил одновременное использование двухкомпонентного «Спутника V» и вакцины против гриппа.

Прививки можно делать в разные руки, смешивание препаратов в одном шприце не допускается.

Как показали исследования израильских ученых, если человек инфицируется одновременно ковидом и гриппом, важным условием выживаемости становится иммуниет именно против гриппа. В институте имен Гамалеи уже ведутся клинические испытания комплексной вакцины.

Напомним, Владимир Путин поручил главам регионов предоставить работающим россиянам два выходных на проведение вакцинации против COVID-19.

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