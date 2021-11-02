Главный инфекционист Минздрава Чуланов: в РФ открыли рекордное количество коек для зараженных COVID-19

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2 ноября 2021, 07:05 Источник: Известия

больничные койки, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов заявил в рамках беседы с журналистами, что в России ввели рекордное количество коек для зараженных коронавирусом нового типа.

К настоящему моменту количество коек для больных COVID-19 достигает в стране 290 тысяч. По словам Владимира Чуланова, во время предыдущего подъема заболеваемости для пациентов с коронавирусом были доступны максимум 270 тысяч коек.

Инфекционист также обратил внимание на то, что в настоящий момент некоторое снижение заболеваемости фиксируется лишь в тринадцати регионах Российской Федерации.

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