Психолог Малышева предложила в период нерабочих дней устраивать виртуальные путешествия и онлайн-встречи с друзьями

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1 ноября 2021, 19:05 Источник: Общественная служба новостей

общение онлайн, pixabay.com

Психолог Наталья Малышева в рамках беседы с журналистами рассказала, чем заняться в период нерабочих дней, введенный из-за распространения COVID-19, чтобы извлечь из этого времени максимум пользы.

Наталья Малышева предложила не отказываться от встреч с друзьями, но проводить их в онлайн-формате. Можно играть в различные игры, устраивать кулинарные поединки.

Специалист также напомнила, что никто не отменял простые домашние развлечение – чтение книг и просмотр фильмов. Если же человек хочет провести время с пользой, то он может выбрать что-либо из огромного разнообразия онлайн-курсов и даже освоить новую профессию.

Психолог в беседе с Общественной службой новостей заметила, что можно заняться хобби или попробовать сделать свою страничку в соцсети популярной. Последнее времяпрепровождение потребует отдачи, однако время пролетит незаметно.

Малышева предложила и нестандартный способ провести период нерабочих дней – устраивать виртуальные путешествия. Для этого можно изучать информацию по той или иной стране, смотреть видео путешественников, читать книги по культуре и даже устривать тематические вечера с национальными блюдами и музыкой.

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