Попова призвала не ждать немедленного эффекта от введения мер против распространения коронавируса

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1 ноября 2021, 18:03 Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых для профилактики COVID-19 мер не наступит немедленно. По словам главы ведомства, требуется не меньше одного инкубационного периода вируса.

Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией обратила внимание на то, что эффект от принятых мер не будет заметен мгновенно, поэтому его не следует ожидать.

Напомним, что ранее сегодня руководитель Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни и ограничительные мероприятия улучшили ситуацию с распространением COVID-19 на территории России.

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