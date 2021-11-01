Мурашко заявил, что введение нерабочих дней в РФ улучшило ситуацию с COVID-19

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1 ноября 2021, 17:44 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 1 ноября, что нерабочие дни и ограничительные мероприятия улучшили ситуацию с распространением COVID-19 на территории России.

Михаил Мурашко в рамках заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ в понедельник отметил, что именно период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия оказали влияние на ситуацию с COVID-19 в стране.

По словам министра, снижение скорости распространения заболевания позволяет надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения РФ начнет уменьшаться. Глава ведомства добавил, что режим нерабочих дней, объявленный ранее президентом, является эффективной мерой, которая фактически дает второе дыхание регионам.

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