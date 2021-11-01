Мурашко заявил, что введение нерабочих дней в РФ улучшило ситуацию с COVID-19

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1 ноября 2021, 17:02 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил в понедельник, 1 ноября, что введение периода нерабочих дней на территории страны улучшило ситуацию с коронавирусом нового типа.

Глава Минздрава в рамках заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ уточнил, что во всех регионах страны закуплено достаточно лекарств для пациентов с COVID-19.

Михаил Мурашко также отметил, что количество пациентов с коронавирусом нового типа в России, которым необходима госпитализация, выше, чем в предыдущие волны, из-за распространения штамма "дельта". Сейчас в стране под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся 1,376 миллиона человек.

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