Попова сообщила, что доля заразившихся COVID-19 россиян после полного курса вакцинации составляет 2-5%

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1 ноября 2021, 15:28 Источник: Россия 24

шприц, Chepa Beltran/Keystone Press Agency

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в беседе с журналистами в понедельник, что показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в России составляют от 2% до 5%.

Анна Попова уточнила, что привитые от COVID-19 граждане РФ практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, около 0,25% россиян, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, заболевают повторно.

Также Попова напомнила, что в популяции есть от 5% до 10% людей, которые не реагируют ни на какие вакцины.

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