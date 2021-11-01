Попова заявила, что речи о введении новых «супер-запретов» в России из-за COVID-19 не идет

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1 ноября 2021, 15:06 Источник: Россия 24

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 1 ноября, что речи о введении новых "супер-запретов" на территории России из-за распространения коронавирусной нового типа не идет.

Ранее Анна Попова заявляла, что введения QR-кодов в российских регионах недостаточно для борьбы с пандемией COVID-19.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что когда она говорила об этом, разрабатывался комплекс мер, которые реализуются в настоящий момент. Речь идет, в частности, о нерабочих днях и контроле за масочным режимом. Попова подчеркнула, что не имела в виду какие-либо "супер-запреты". "Вот сегодня главное, чтобы мы соблюдали то, что требуется", – заключила руководитель ведомства.

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