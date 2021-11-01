Песков назвал слова Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации вырванными из контекста

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1 ноября 2021, 13:16 Источник: РИА Новости

Вакцина, Aleksander Polyakov/globallook.com

Фраза министра здравоохранения о том, что «Спутник Лайт» рекомендован только для ревакцинации, вырвана из контекста. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время поездки во Владимирскую область в минувшие выходные сообщил журналистам, что «Спутник Лайт» должен применяться лишь для повторной вакцинации. Первая прививка должна быть двухкомпонентной.

Песков заявил, что оба вакцинных препарата («Спутник V» и «Спутник Лайт») зарегистрированы в России, с успехом применяются, эффективность их доказана, и по этому показателю они часто опережают зарубежные аналоги.

«Поэтому «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», — сказал пресс-секретарь. При этом он отметил, что показатели эффективности двух вакцин разные в зависимости от возрастных категорий, но при этом «все равно высокие».

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