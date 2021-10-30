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Минздрав изменил рекомендации для вакцины «Спутник Лайт»: ее будут использовать только для ревакцинации

, 13:56 Источник: ТАСС

Минздрав изменил рекомендации для вакцины «Спутник Лайт»: ее будут использовать только для ревакцинации
Вакцина, Aleksander Polyakov/globallook.com

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что с сегодняшнего дня его ведомство рекомендует использовать вакцину «Спутник Лайт» только для повторной вакцинации. От этом он сообщил в субботу во время рабочей поездки во Владимирскую область.

Соответсвующие изменения в методические рекомендации по вакцинации выйдут уже сегодня, 30 октября.

«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр.

Для первой прививки, как отметил глава минздрава, рекомендуется использовать остальные зарегистрированные в России вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник V».

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поручил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, в которых в настоящее время сложилась самая критическая ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

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