Житель Екатеринбурга вакцинировался два раза подряд ради QR-кода

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1 ноября 2021, 12:47 Источник: URA.ru

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Жителю Екатеринбурга не выдали QR-код после вакцинации, поэтому он решил через две недели привиться повторно. Медики назвали поступок мужчины рискованным.

«Поскольку ревакцинация была на мобильной площадке, мне не выдали справку, QR-код не пришел. В медицинской организации сказали, разбирайтесь сами. Пришлось идти повторно. После второй ревакцинации я себя чувствовал очень плохо. Я «Спутник» в целом плохо переношу», — сообщил мужчина журалистам.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев назвал «эксперимент» екатеринбуржца рискованным. «Две недели между ревакцинациями — слишком короткий срок, надеюсь, с этим человеком все будет в порядке. Для того, чтобы организм выработал иммунитет и начал вырабатывать качественные антитела, ему необходимо время. Идеальный промежуток для ревакцинации — шесть месяцев», сказал он.

Ранее глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, говоря о реакции на вакцинацию «Спутником V» заявил, что у людей, которые трижды привились им, нет нареканий по поводу побочных эффектов.

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