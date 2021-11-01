Мальчик попал в больницу после падения на него ворот на спортивной площадке в Ступино

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1 ноября 2021, 12:25 Источник: АГН "Москва"

футбольные ворота, фото: pixels.com

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования ребенка на спортивной площадке в городском округе Ступино. Об этом сообщили в понедельник, 1 ноября, в пресс-службе ведомства.

«По предварительной информации, вечером 30 октября 2021 года в городском округе Ступино на спортивной площадке на 11-летнего мальчика упали ворота. Ребенок госпитализирован»,- пояснил собеседник.

В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства. По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в вагоне электропоезда в москвоском метро неизвестный отсавил малолетнего ребека. В этот же день полиция нашла его родителей, предполагаемый отец был в нетрезвом состоянии. Мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения на станции «Строгино».

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