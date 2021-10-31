Полиция нашла родителей брошенного в московском метро ребенка

Полиция нашла мать и отца брошенного в московском метро ребенка. Коляску с мальчиком обнаружили днем 31 октября в вагоне электропоезда на станции «Курская».
«Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка», - пояснили в пресс-службе МВД.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина едет с работы.
Отмечается, что предполагаемый отец находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него будут составлены административные материалы.
С ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики.
Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с детской коляской на станции метро «Строгино». Он оставил ребенка в вагоне электропоезда.
Прокуратура Москвы начала проверку.
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