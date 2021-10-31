Полиция нашла родителей брошенного в московском метро ребенка

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2021, 20:57 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Lantyukhov Sergey/Global Look Press

Полиция нашла мать и отца брошенного в московском метро ребенка. Коляску с мальчиком обнаружили днем 31 октября в вагоне электропоезда на станции «Курская».

«Сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение матери ребенка. Она приглашена в отделение полиции. После получения объяснений ей отдадут ребенка», - пояснили в пресс-службе МВД.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что женщина едет с работы.

Отмечается, что предполагаемый отец находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него будут составлены административные материалы.

С ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики.

Ранее сообщалось, что камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с детской коляской на станции метро «Строгино». Он оставил ребенка в вагоне электропоезда.

Прокуратура Москвы начала проверку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости