В вагоне московского метро обнаружили малолетнего ребенка в коляске без взрослых

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в Москве проводится проверка после обнаружения в вагоне на станции метро «Курская» ребенка без сопровождения взрослых.
«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. По предварительной информации, ребенок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 в вагоне электропоезда»,- пояснила она.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с детской коляской на станции метро «Строгино». Затем неизвестный оставил ребенка в вагоне электропоезда. Его личность устанавливается полицейскими.
По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске младенец отравился запрещенным веществом в материнском молоке.
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