В вагоне московского метро обнаружили малолетнего ребенка в коляске без взрослых

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31 октября 2021, 19:26 Источник: АГН "Москва"

метро, фото: pixels.com

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в Москве проводится проверка после обнаружения в вагоне на станции метро «Курская» ребенка без сопровождения взрослых.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. По предварительной информации, ребенок обнаружен 31 октября примерно в 15:40 в вагоне электропоезда»,- пояснила она.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали мужчину с детской коляской на станции метро «Строгино». Затем неизвестный оставил ребенка в вагоне электропоезда. Его личность устанавливается полицейскими.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске младенец отравился запрещенным веществом в материнском молоке.

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