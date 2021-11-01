В России выявили более 40,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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1 ноября 2021, 11:55

медики, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 8 554 192. Темп прироста по стране достиг 0,47%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 402 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 619 (9,0%) без клинических проявлений … 1 155 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 187 человек»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 7103, Санкт-Петербурге – 3250, Московской области – 2866, Самарской области - 1504 и Нижегородской области – 802.

Ранее сообщалось, что в России выявили два новых штамма коронавируса.

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