Депутаты Госдумы оценили идею ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

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1 ноября 2021, 11:19 Источник: RT

Фото: pixabay.com

Депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Владимир Гутенев высказали свою точку зрения по поводу предложения предоставить льготы на проезд в общественном транспорте всем вакцинированным.

Ранее с предложением о предоставлении 50-процентной скидки всем сделавшим прививку против коронавируса выступил депутат Госдумы Василий Власов.

«Я за любые меры стимулирования, которые позволили бы увеличить темпы вакцинации, но в данном случае я вижу очень много издержек»,— сказал в интервью RT председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

По мнению депутата, такую меру будет «тяжело администрировать», особенно там, где транспортные услуги предоставляет частный бизнес.

Светлана Бессараб считает, что бюджетные расходы на такую льготу могут оказаться непосильными для регионов. «Вакцинация населения — это крайне, жизненно необходимая сейчас цель. Но вместе с тем нельзя забывать, что транспортные расходы ложатся на муниципальный бюджет», — сказала депутат.

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