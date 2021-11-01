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Депутат Власов предложил ввести 50% скидку на общественный транспорт для вакцинированных

, 07:33 Источник: RT

Депутат Власов предложил ввести 50% скидку на общественный транспорт для вакцинированных
метро, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести пятидесятипроцентную скидку на общественный транспорт для вакцинацинированных.

Власов отметил, что в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в России было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а также региональными властями была приостановлена деятельность ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений. Депутат добавил, что в стране продолжают действовать меры по борьбе с коронавирусом, в том числе в целях стимулирования прохождения вакцинации.

«Прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50% скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации»,- цитирует слова политика RT.

Он считает, что такая льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов людей, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков. По его словам, это способствовало бы снижению риска распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте.

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