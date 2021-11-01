На Кубани тело умершей пенсионерки привезли к зданию районной администрации

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1 ноября 2021, 10:40 Источник: Кубанские новости

Фото: pixabay.com

В городе Тимашевске Краснодарского края родственники умершей женщины привезли ее тело к зданию районной администрации. Глава района назвал ситуацию аморальной.

За транспортировку тела в морг ритуальная служба затребовала с семьи 7 тысяч рублей. Возмущенные этим, они отправились в районную амдинистрацию. Там отреагировали на ситуацию быстро: распорядились доставить тело в морг и пообещали разобраться с ритуальными службами. «Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины - недопустимая. Аморальная. Вопросы к работе морга и ритуальных агентстве есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно - за какие услуги и сколько надо платить. Сейчас самое главное, тело морг принял, - прокомментировал ситуацию на своей странице в Instagram глава Тимашевского района Андрей Палий. - Семье женщины из Калининского района - глубокие соболезнования» . Чиновник пообещал также провести 1 ноября совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Похожая ситуация недавно случилась в Екатеринбурге: там, возмущенная расценками ритуальных служб пенсионерка заявила о том, что сама выкопает могилу для умершего брата.

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