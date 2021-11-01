Сенатор Рукавишникова сообщила, что штраф за «опасную езду» в России составит три тысячи рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 09:33 Источник: РИА Новости

вредитель, фото: pixels.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдет штраф за опасное вождение.

«Хамское поведение на дорогах или опасная езда может получить не только правовое определение, которое существует с 2016 года, но и конкретные меры пресечения … Речь идет, к примеру, о резких перестроениях сразу через две полосы движения, о несоблюдении дистанции, о скоростных обгонах и так далее, когда это носит не разовый, а системный характер, составляет именно стиль управления автомобилем»,- пояснила сенатор.

Рукавишникова отметила, что нарушение правил дорожного движения, выразившееся в опасном вождении, будет наказываться штрафом в размере трех тысяч рублей. Она напомнила, что понятие «опасная езда» было зафиксировано в постановлении российского правительства в 2016 году, но в административном законодательстве ответственность за него не была определена.

«Нарушителей наказывали, но не собственно за такой систематический стиль езды, а за те или иные нарушения ПДД, за элементы такого вождения – то же самое превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее»,- продолжила парламентарий.

Сенатор заявила, что подобный стиль езды стал достаточно распространенным, особенно в крупных городах. Рукавишникова считает, что «агрессивная езда», зачастую является демонстративной, но до сих пор может остаться безнаказанной, например, если «лихач» спровоцировал ДТП, но не стал его участником. В случае принятия нового КоАП, таких водителей будут наказывать штрафами за каждое отдельное нарушение плюс штрафом за «опасную езду» как за хамское отношение к другим участникам дорожного движения, включая пешеходов, добавила она.

Ранее МВД и Минтранс перечислили ПДД для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости