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В РПЦ сообщили, что священник выстрелил в ответ на агрессивные действия неизвестного человека

, 22:39 Источник: РИА Новости

В РПЦ сообщили, что священник выстрелил в ответ на агрессивные действия неизвестного человека
фото: МВД РФ

Глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков прокомментировал ситуацию со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского. Он подтвердил, что были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны неизвестного человека.

«Инцидент действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идёт разбирательство, необходимые подробности сможем сообщить по его результатам»,- пояснил он.

Источник в Московской патриархи уточнил, что иерей Сергий Аюпов выстрел из сигнального пистолета в целях самообороны. Затем злоумышленник скрылся.

«В полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который находился на улице Генерала Белобородова по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и приставал к гражданам»,- добавили в пресс-службе МВД.

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения злоумышленника.

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