Бузова пожелала МХАТ имени Горького «таких продаж на все постановки», как на спектакль с ее участием

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31 октября 2021, 18:58

Ольга Бузова, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая Ольга Бузова обратилась к МХАТ имени Горького после сообщения о переносе спектакля с ее участием «Чудесный грузин» на неопределённый срок в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений.

Начинающая актриса опубликовала в stories Instagram скриншот с сайта покупки билетов, где указано, что все места на спектакль «Чудесный грузин», который должен был состояться 2 ноября, проданы. Бузова пожелала театру всегда иметь такие продажи, как на постановку с ее участием.

«Уважаемый МХАТ, желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием»,- написала телеведущая.

Ранее сообщалось, что решение о переносе спектакля принял назначенный несколько дней назад генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман. Отмечается, что снимать постановку из репертуара не собираются.

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