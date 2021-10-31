МХАТ имени Горького перенес показ спектакля с Ольгой Бузовой на неопределенный срок

Аргументы Недели → Культура 13+

31 октября 2021, 13:01 Источник: Коммерсантъ

Бузова в роли Беллы Шанталь/ Komsomolskaya Pravda/globallook.com

МХАТ имени Горького отменил показ спектакля «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина, в котором была занята Ольга Бузова.

На сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что такое решение принял назначенный несколько дней назад генеральный директор театра Владимир Кехман.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений»,- сообщается на сайте. При этом подчеркивается, что театр не снимает спектакль из репертуара, а «переносит на неопределенный срок».

Появление этим летом Бузовой в роли певицы Беллы Шанталь на сцене МХАТА вызвало шквал критики в театральных кругах. Некоторые актеры даже назвали это «смертью театра». При этом билет на спектакль стоил порядка 8 тысяч рублей, а у перекупщиков его можно было приобрести за несколько десятков тысяч.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости