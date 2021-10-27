Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначен Владимир Кехман

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27 октября 2021, 14:01 Источник: РИА Новости

Владимир Кехман, Semen Likhodeev/globallook.com

Владимир Кехман назначен гендиректором МХАТ имени Горького. При этом он продолжит работать худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры, с февраля 2021 года исполняющим обязанности директора театра был Олег Михайлов. В апреле Минкультуры изменило устав МХАТа, передав полномочия по руководству театром директору, а не худруку.

В сообщении пресс-службы Минкультуры говорится: «Благодаря накопленному опыту Владимир Абрамович сможет поддержать коллектив МХАТ им. М. Горького в кризисной ситуации, а также поступательно решить задачи по приведению в порядок самого театра, нуждающегося в ремонте».

Возглавив МХАТ, Кехман оставит еще одну свою должность: гендиректора Новосибирского государственного театра оперы и балета. На этом посту его сменит Дмитрий Юровский.

Напомним, сегодня, 27 октября, новым художественным руководителем МХТ им. Чехова назначен Константин Хабенский.

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