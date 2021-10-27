Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова

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27 октября 2021, 13:05 Источник: Интерфакс

Константин Хабенский, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту он сменит Сергея Женовача.

Как сообщили в Министерстве культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач покидает театр по собственному желанию.

Интерфакс приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой: «Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».

После ухода из МХТ Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

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