Константин Хабенский назначен художественным руководителем МХТ им. Чехова

Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. На этом посту он сменит Сергея Женовача.
Как сообщили в Министерстве культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Сергей Женовач покидает театр по собственному желанию.
Интерфакс приводит слова министра культуры РФ Ольги Любимовой: «Мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».
После ухода из МХТ Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.
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