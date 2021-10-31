Минпросвещения объяснило закрытие приема в колледжи по 43 профессиям: они не востребованы на рынке труда

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31 октября 2021, 14:42 Источник: РИА Новости

Студенты, Aleksander Polyakov/ /globallook.com

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Министерства просвещения РФ Виктор Неумывакин объяснил решение закрыть с нового года прием в колледжи по 43 специальностям. Он сказал, что речь идет о неактуальных профессиях, а навыки и знания при этом станут изучать в рамках других программ.

По словам чиновника, решение закрыть прием по 43 профессиям объясняется стремлением актуализировать образовательные программы, чтобы они отвечали запросам современного рынка труда. За последние два года из перечня уже исключили порядка 100 «устаревших» профессий и специальностей, на которые нет спроса ни у работодателей, ни у абитуриентов.

Но сами знания и навыки, которые были заложены в программы подготовки этих специалистов, не исчезнут. «Они включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО»,- цитируют Неумывакина в пресс-службе Минпросвещения. Так, например, профессии парикмахера будут обучать в рамках специальности «Технологии индустрии красоты».

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