Минпросвещения планирует отменить прием в колледжи по 43 профессиям, в том числе парикмахера

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30 октября 2021, 09:27 Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Министерство просвещения выступило с предложением прекратить с нового года прием в колледжи по 43 специальностям. Проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

В число профессий, которым перестанут обучать в учреждениях среднего профессионального образования, попали парикмахер, водитель городского электротранспорта, контролер банка, судовой повар, младшая сестра по уходу за больными, вышивальщица, скорняк.

В пояснительной записке к документу прекращение приема на эти и другие специальности объясняется необходимостью «приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием в соответствие с актуальными потребностями на рынке труда, а также укрупнения профессий и специальностей по принципу расширения квалификаций».

Прием на обучение по 43 специальностям планируется прекратить с 31 декабря.

Ранее проблему актуализации обучения профессиям, востребованным на рынке, озвучил ВНИИ труда Там отметили переизбыток в России юристов, финансистов и экономистов.

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