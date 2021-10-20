Во ВНИИ труда рассказали, что в России наблюдается переизбыток юристов и экономистов

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20 октября 2021, 08:27

фото: pixabay.com

В России наблюдается переизбыток специалистов с высшим образованием в сфере бизнеса, права и администрирования, юристов, финансистов и экономистов. Во ВНИИ труда подтвердили эту информацию и отметили, что количество безработных специалистов этих профессий значительно превышает число имеющихся вакансий в службе занятости населения.

Работу ищут и недавние выпускники, - передает RT. Ситуация на рынке обусловлена не тем, что эти профессии сейчас не актуальны, а тем, что требования к юристам и экономистам меняются. Работодателям нужны специалисты с определёнными навыками и компетенцией. Так экономисту для того, чтобы сделать расчёты по инвестиционному проекту, оценить его эффективность, нужно обладать навыками проектирования в конкретной отрасли. Требуются узкопрофильные сотрудники, имеющие соответствующий опыт работы.

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