В России за сутки выявлен максимум новых случаев заражения COVID-19 за период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2021, 11:58

фото: pixabay.com

В России за сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекции на утро воскресенья, 31 октября, выявлен максимум новых случаев заражения COVID-19 за период пандемии - почти 41 тысяча.

Число подтвержденных случаев заражения новой инфекцией за последние 24 часа - 40 993.

Всего за период пандемии в России коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у 8 513 790 человек.

По данным оперштаба, за сутки выявили в Москве - 7 603, 3 597 новых случаев - в Санкт-Петербурге, 2 737 - в Московской области, 1 458 - в Самарской области, 799 - в Нижегородской области, 793 - в Воронежской области. 712 - в Крыму, 711 - в Свердловской области, 697 - в Пермском крае, 684 - в Красноярском крае, 668 - в Башкирии, 629 - в Ростовской области, 605 - в Ульяновской области.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро воскресенья, 31 октября, достигло 246 млн 394 тысяч 420. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса (США).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости