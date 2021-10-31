Университет Хопкинса: Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

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31 октября 2021, 10:32

фото: pixabay.com

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на утро воскресенья, 31 октября, достигло 246 млн 394 тысяч 420. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса (США).

С начала распространения инфекции нового типа в мире после заражения коронавирусом скончались четыре миллиона 995 тысяч 18 человек.

Большего всего зараженных выявили в США - 45 млн 953 тысяч 186. За весь период пандемии в США скончались 745 668 пациентов с подтвержденным вирусом. В Индии зарегистрированы 34 млн 260 тысяч 470 случаев заражения и 457 740 летальных случаев. В Бразилии зарегистрировано 21 млн 804 тысяч 094 заболевших и 607 694 умерших.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 642,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 297 человек, в Индии - 328, Бразилии - 2 833.

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