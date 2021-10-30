В первый день действия QR-кодов сотрудник Эрмитажа ударил посетителя, перепутавшего вход и выход

В Эрмитаже в первый день введения системы COVID-free в Санкт-Петербурге, сотрудник ударил по лицу посетителя. Тот пытался войти в здание Главного штаба через выход.
Об инциденте рассказал официальный сайт музея. «Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», - говорится в сообщении.
Как утверждают авторы, сотрудник признает свою вину и объясняет случившееся «состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе – с новым режимом работы музея».
Эрмитаж сообщил о начале служебного расследования и принес извинения пострадавшему, его спутникам и всем свидетелям инцидента.
В управлении Роспотребнадзора по Сакт-Петербургу ранее заявили, что ковид-ограничения отменят лишь после вакцинации 80% населения.
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