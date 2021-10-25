В управлении Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что ограничения отменят после вакцинации 80% населения

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25 октября 2021, 15:28 Источник: РИА "Новости"

Санкт-Петербург, pixabay.com

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что ограничения по COVID-19 будут действовать, пока прививки не сделают 80% населения.

Ирина Чхинджерия подчеркнула, что власти поставили задачу привить не менее 80 процентов жителей Петербурга. По ее словам, необходимо спокойно и без паники принять процесс вакцинации как необходимую меру борьбы с пандемией. По словам сотрудницы Роспотребнадзора, в будущем прививочная кампания против коронавируса нового типа будет проводиться ежегодно, как это происходит при гриппе.

"У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем", – уточнила Чхинджерия.

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