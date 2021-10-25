Врач рассказала, что в реанимацию попадают непривитые от коронавируса пациенты

Аргументы Недели → Здоровье 13+

25 октября 2021, 13:58 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области введены обязательная вакцинация и QR-коды.

«Сейчас всех кого мы исследуем в патологоанатомическом отделении при вскрытии умерших от COVID-19 не вакцинированные, — прокомментировала заведующая патологоанатомического отделения ГКБ №1 Челябинска Елена Ермолаева. — Я сталкиваюсь с этим в практике, мне есть чем подтвердить свои слова. Так что я лично считаю, что введение обязательной вакцинации и QR-кодов необходимо. Если кто-то всё ещё не верит, нужно ли прививаться, то стоит задуматься. Коллеги из реанимации нашей больницы отмечают, что к ним поступают в отделение именно непривитые».

Как ранее сообщал сайт «Аргументы Недели», на Южном Урале действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и используются QR-коды при проведении массовых мероприятий. На прошлой неделе оперативный штаб Челябинской области расширил перечень антиковидных мер. Период с 30 октября по 7 ноября для южноуральцев в соответствии с Указом Президента РФ объявлен нерабочим.

«Все эти меры необходимы, чтобы сбить темпы заболеваемости, снизить нагрузку на наше здравоохранение, мотивировать граждан на вакцинацию», — подчеркнул губернатор Алексей Текслер во время совещания с главами муниципальных образований и членами регионального правительства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости