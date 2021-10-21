В Челябинской области вводятся новые антиковидные меры

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21 октября 2021, 17:29 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова, «Вечерний Челябинск»

Только что их озвучил губернатор Алексей Текслер.

В своем обращении к жителям Южного Урала глава региона отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Челябинской области напряженная. В связи с этим региональный оперштаб утвердил новые решения.

Период с 30 октября по 7 ноября в соответствии с указом Президента России объявлен нерабочим, с сохранением заработной платы. С 30 октября вход в ТРК будет возможен только при наличии действующего QR-кода. То же самое касается пребывания в санаториях и на базах отдыха.

Отдельный ряд мер касается предприятий сферы услуг. Посещать их в период нерабочих дней можно только с QR-кодом. С 25 октября заведениям общепита будет запрещено оказывать услуги в ночное время, с 23 до 6 часов, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

«Особенно важно сейчас защитить наше старшее поколение. Поэтому невакцинированных работающих граждан старше 60 лет нужно перевести на дистанционный режим сроком на один месяц для того, чтобы за это время они смогли пройти вакцинацию. Неработающим пенсионерам старше 60 необходимо будет соблюдать режим самоизоляции», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что с 30 октября по 7 ноября у школьников будут каникулы. Детские сады в это время будут работать в режиме детских групп.

Глава региона особо подчеркнул, что во время нерабочих дней южноуральцам нужно минимизировать личные контакты — именно они являются главной причиной распространения коронавируса. Он попросил всех отнестись к новым мерам с пониманием и ответственностью, а также призвал жителей Челябинской области пройти вакцинацию.

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