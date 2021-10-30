Правительство одобрило единовременные выплаты для малого бизнеса и НКО, пострадавших из-за нерабочих дней

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30 октября 2021, 15:44 Источник: РИА Новости

Деньги, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На заседании правительства принято распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, а также малому и среднему бизнесу. Размер выплат будет рассчитан исходя из одного МРОТ на работника.

По словам премьера Михаила Мишустина, выплату получат предприятия, наиболее пострадавшие из-за ограничений, связанных с объявлением режима нерабочих дней. Это компании, работающие в сфере гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры и досуга.

По оценке Мишустина, субсидии позволят поддержать около 3 миллионов человек.

Размер федерального МРОТ сегодня составляет 12792 рубля.

Режим нерабочих дней в России объявлен с 30 октября по 7 ноября.

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