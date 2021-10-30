Ученые назвали причиной облысения старение волосяных стволовых клеток

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30 октября 2021, 15:21 Источник: Свободая пресса

фото: pixabay.com

Ученые назвали причиной облысения людей старение волосяных стволовых клеток. Результаты исследования раскрыли ученые из Северо-Западного университета в Чикаго. По данным исследователей американского университета, люди начинают терять влосы на голове в связи со старением волосяных стволовых клеток.

В отчете, опубликованном на страницах специализированного журнала Nature Aging, «в результате остается все меньше и меньше стволовых клеток, которые нужны для роста волос, и это приводит к истончению волоса и постепенному облысению».

Исследователи выражают надежду, что их открытие в будущем позволит победить процесс облысения. Опыты и исследования проводились на мышах, чьи волосяные фолликулы схожи с человеческими, - сообщает «Свободная пресса».

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